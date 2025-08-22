Huelva impulsa la formación y el empleo con un nuevo convenio con la Fundación Valdocco

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Fundación Valdocco, Antonio González Domínguez, han suscrito un nuevo convenio de colaboración para continuar desarrollando programas de formación que preparen a los ciudadanos para los sectores con mayor proyección laboral, poniendo especial atención en colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.

Pilar Miranda ha destacado que el acuerdo “refuerza nuestro compromiso con las personas y con el futuro de la ciudad, porque invertir en formación es invertir oportunidades reales”. La alcaldesa ha recordado el programa de empleo y formación en soldadura que la Fundación desarrolla en Huelva, orientado a preparar a jóvenes para trabajos en la industria del hidrógeno verde y otras energías limpias.

“La colaboración con Valdocco demuestra que la unión entre administraciones y tercer sector puede transformar vidas, ofreciendo herramientas para construir un proyecto de vida digno y estable”, ha subrayado Miranda. El convenio contempla la puesta en marcha de acciones formativas que combinan teoría y práctica en entornos laborales reales, asegurando que los participantes adquieran tanto competencias técnicas como habilidades transversales necesarias para su inserción en el mercado laboral.

Por su parte, Antonio González Domínguez ha señalado que la firma del convenio “representa un avance significativo en el compromiso por seguir ofreciendo oportunidades de formación y empleo a las personas que más los necesitan en Huelva”. La Fundación será responsable de coordinar e impartir las acciones, consolidando la cooperación con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

Con esta iniciativa, Huelva refuerza su estrategia de preparar a los ciudadanos para la economía del futuro, fomentando un crecimiento inclusivo y fortaleciendo la capacitación de quienes más lo necesitan.