Huelva forma y emplea a 15 mayores de 45 años

El Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía han puesto en marcha por segundo año consecutivo el Programa de Empleo y Formación de Ayuda a Domicilio, una iniciativa dirigida a personas desempleadas mayores de 45 años que combina formación especializada, experiencia laboral y un contrato de trabajo.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva, Juan Carlos Duarte, han visitado este programa, que se desarrolla en el Centro Municipal Marismas del Odiel y en el que participan 15 personas, 12 mujeres y tres hombres.

Durante la visita también han estado presentes la teniente de alcalde de Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, y la directora del curso, Juana Díaz.

Miranda ha destacado que la segunda edición consolida una iniciativa que, tras los resultados de la primera convocatoria, busca "abrir las puertas del mercado laboral" a los participantes.

El programa se desarrolla en unas instalaciones municipales previamente acondicionadas y homologadas para ofrecer una formación adaptada a las necesidades reales del sector. El centro cuenta con una cocina y una vivienda simulada, además de material sanitario y de aseo como una camilla articulada, sillas de ruedas y grúas.

Formación y empleo al mismo tiempo

Los participantes reciben formación en dos niveles. El primero está orientado a la obtención del certificado profesional relacionado con las tareas de limpieza, mientras que el segundo se centra específicamente en la Ayuda a Domicilio. El programa incorpora además formación básica en comunicación y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La formación se desarrolla en alternancia con el empleo, por lo que los alumnos disponen de un contrato de trabajo con el Ayuntamiento y perciben un salario durante el programa, adquiriendo experiencia laboral real.

Durante los meses de agosto y septiembre, los participantes trabajarán junto a la Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales (EMLICODEMSA) en la puesta a punto de los centros educativos de cara al inicio del curso escolar.

Posteriormente, entre febrero y junio de 2027, desarrollarán su actividad en el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que atiende situaciones de urgencia y presta apoyo a personas que necesitan este recurso mientras se tramita el reconocimiento de la dependencia.

Más de 400.000 euros para el programa

Juan Carlos Duarte ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta y ha señalado que más de 400.000 euros son gestionados directamente por el Consistorio para desarrollar esta formación y permitir que 15 personas mayores de 45 años puedan formarse y trabajar de manera simultánea.

El delegado ha destacado además la Ayuda a Domicilio como "un nicho de empleo muy importante y necesario para la sociedad", especialmente en un sector que ofrece oportunidades de incorporación laboral.

El programa está dirigido a personas mayores de 45 años con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. La distribución de los participantes, 12 mujeres y tres hombres, refleja también la elevada presencia femenina en este ámbito, donde aproximadamente el 95% de los trabajadores son mujeres y la edad media ronda los 47 años.

Esta iniciativa forma parte de la colaboración entre Ayuntamiento y Junta para impulsar las políticas activas de empleo. En conjunto, las subvenciones destinadas a Formación para el Empleo superan los 800.000 euros y permiten desarrollar en Huelva dos programas dirigidos a 30 personas desempleadas.

Además del Taller de Ayuda a Domicilio para mayores de 45 años, se desarrolla un curso de Soldadura destinado a otros 15 jóvenes menores de 30 años.