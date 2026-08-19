La Cinta bajará este domingo del Conquero a la Catedral

El Ayuntamiento de Huelva y la Hermandad de La Cinta ultiman el dispositivo para la tradicional Bajada de la Patrona desde el Santuario del Conquero hasta la Catedral de La Merced, que tendrá lugar en la madrugada de este domingo, 23 de agosto.

Los actos comenzarán a las 6:00 horas con la celebración de la Misa del Alba en el Santuario. Una vez finalizada, la Virgen de la Cinta iniciará a las 6:30 horas su traslado popular hasta la Catedral, donde está previsto que culmine el recorrido alrededor de las 11:30 horas.

La Hermandad recuperará un año más el itinerario tradicional, atravesando el Conquero y la avenida Manuel Siurot hasta alcanzar la nueva Plaza de La Merced y las puertas de la Catedral. El recorrido será acompañado por los tradicionales sones de los Campanilleros.

La Virgen recorrerá el siguiente itinerario: Santuario de la Cinta, Plaza de los Capellanes, avenida Manuel Siurot, Plaza Ivonne Cazenave, calle Ramón Menéndez Pidal, Plaza de La Merced y Catedral de La Merced.

Durante el traslado se celebrará el Rosario de la Aurora, con el rezo de los Misterios Gloriosos en distintos puntos del recorrido. El último de ellos tendrá lugar ante el monumento a Manuel Siurot, mientras que las Letanías se rezarán en el interior de la Catedral.

Dispositivo especial de seguridad y transporte

La Policía Local mantendrá activo el dispositivo entre las 6:00 y las 12:30 horas y acompañará en todo momento a la Hermandad, con cortes puntuales de tráfico principalmente en la avenida Manuel Siurot y calles próximas de las zonas de Huerto Paco, Adoratrices y San Antonio.

Para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos, Emtusa reforzará el servicio durante la madrugada del domingo con salidas desde el andén de las líneas 2 y 6 de la parada central de Zafra a las 5:30, 5:50, 6:10 y 6:30 horas. El viaje tendrá un precio de 1,50 euros y serán válidos tanto la tarjeta bonobús como el billete especial.

El Ayuntamiento también ha realizado trabajos de acondicionamiento en el recorrido, con labores de poda, reparación de acerados, retirada de elementos que pudieran obstaculizar el paso y limpieza y desinfección de contenedores y papeleras.

Además, el traslado servirá para estrenar la nueva iluminación del entorno del Santuario, donde se han renovado las farolas de la Plaza de los Capellanes para mejorar la potencia lumínica y mantener una estética uniforme en el mirador.

Una semana de cultos

La programación de los cultos comenzará este sábado 22 de agosto, a las 20:00 horas, con la Misa de Vísperas y la imposición de medallas a los nuevos hermanos.

Tras la Bajada del domingo, el lunes 24 se presentará en la Catedral, a las 21:30 horas, el cartel anunciador de las fiestas, obra del pintor David Morales Benito, acompañado de la tradicional ofrenda musical del Coro de Campanilleros.

Los cultos centrales se desarrollarán del 28 de agosto al 5 de septiembre con la Novena en la Catedral de La Merced, a partir de las 20:00 horas.

El domingo 6 de septiembre tendrá lugar la Ofrenda Floral, de 11:00 a 21:00 horas, mientras que el lunes 7 la Patrona procesionará de forma solemne por las calles del entorno de la Catedral.

Los actos culminarán el martes 8 de septiembre, festividad de la Virgen de la Cinta, con la Solemne Función Principal de Instituto y, por la tarde, a las 19:00 horas, la tradicional Procesión Popular de Subida, en la que la Virgen emprenderá el regreso a su Santuario por el histórico Camino a Gibraleón hasta alcanzar nuevamente el Conquero.