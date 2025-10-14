Huelva facilita la solicitud del certificado histórico colectivo en oficinas de autotramitación

El Ayuntamiento de Huelva informa a la ciudadanía de que ya está disponible la solicitud del certificado histórico colectivo en las oficinas de autotramitación, una herramienta que permite agilizar trámites importantes de forma autónoma.

Este certificado es necesario para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, la solicitud de ayudas a la dependencia y la gestión de becas educativas. Los usuarios pueden obtenerlo en pocos minutos escaneando su DNI, NIE o pasaporte, sin necesidad de asistencia externa.

Las oficinas de autotramitación se encuentran en el Padrón de la calle Aragón y en el Centro Social de Los Desniveles, en el Barrio de la Orden, ofreciendo un acceso rápido y sencillo a este documento esencial para múltiples gestiones administrativas.