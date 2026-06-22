Huelva fabricará los electrolizadores del futuro Valle Andaluz del Hidrógeno Verde

Huelva aspira a convertirse en uno de los grandes centros industriales del hidrógeno verde en España gracias a la colaboración que mantienen la Universidad de Huelva y la empresa Ariema, una alianza que ya permite fabricar en la provincia los electrolizadores necesarios para producir este combustible renovable llamado a protagonizar la transición energética de las próximas décadas.

El proyecto se desarrolla a través del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES) de la Universidad de Huelva y la compañía Ariema, considerada la empresa española más veterana especializada en hidrógeno verde y la única de capital íntegramente nacional que fabrica electrolizadores con tecnología propia.

La colaboración entre ambas entidades supera ya los quince años y ha permitido transferir conocimiento desarrollado en la Universidad de Huelva al ámbito industrial. Fruto de este trabajo conjunto, actualmente se están fabricando electrolizadores en una nave del Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (Ciderta), en el Parque Huelva Empresarial, donde se ensamblan equipos bajo pedido como paso previo a la futura producción industrial en serie.

Estos dispositivos son esenciales para la producción de hidrógeno verde, ya que permiten separar el hidrógeno del agua utilizando energía procedente de fuentes renovables, sin generar emisiones contaminantes.

El director del CITES, José Manuel Andújar, destaca que el objetivo es que los electrolizadores que necesitarán los grandes proyectos energéticos previstos en Andalucía no tengan que importarse desde otros países, sino que puedan diseñarse y fabricarse en Huelva. De esta forma, además de producir hidrógeno, la provincia generaría valor añadido mediante la fabricación de la tecnología necesaria para obtenerlo.

La iniciativa también tiene una importante repercusión en el empleo. Actualmente cerca de 30 profesionales trabajan en estas instalaciones, muchos de ellos formados en la propia Universidad de Huelva. Las previsiones apuntan a que la futura planta industrial podría generar alrededor de 300 puestos de trabajo directos altamente cualificados.

Además del impacto económico e industrial, la alianza ha convertido a la Universidad de Huelva en un referente nacional en investigación aplicada al hidrógeno renovable, impulsando proyectos europeos de formación y transferencia tecnológica relacionados con esta fuente energética.

Con esta apuesta, Huelva no solo se posiciona como futura productora de hidrógeno verde, sino también como fabricante de la tecnología necesaria para impulsar una de las grandes revoluciones energéticas del siglo XXI.