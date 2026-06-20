300 escolares aprenden a moverse por Huelva de forma sostenible

Cerca de 300 escolares de nueve centros educativos de Huelva han participado durante este curso en el programa municipal ‘Aprendiendo Movilidad en los Espacios Públicos’, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para fomentar entre los más jóvenes hábitos de movilidad sostenible, educación vial y respeto por el espacio urbano.

La última de las jornadas se ha celebrado esta semana en la Plaza de Las Monjas, donde alumnado de los colegios Santo Ángel y Muelle del Tinto ha puesto el broche final a una actividad que se ha desarrollado entre los meses de marzo y junio en distintos puntos de la ciudad.

El proyecto gira en torno al juego educativo ‘Muévete x Huelva’, un tablero gigante en el que los propios escolares se convierten en fichas para recorrer diferentes itinerarios y superar pruebas relacionadas con la movilidad urbana, el uso responsable de los medios de transporte y la seguridad vial.

La concejala de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, ha señalado que la iniciativa busca acercar a los estudiantes una nueva forma de entender la movilidad en la ciudad, fomentando desplazamientos más saludables y sostenibles como caminar, utilizar la bicicleta o recurrir al transporte público.

Las actividades se han desarrollado en espacios como la Plaza del Antiguo Estadio, la Plaza de La Merced, las carpas de la Avenida de Andalucía, los alrededores del Santuario de La Cinta y la propia Plaza de Las Monjas.

En total han participado alumnos de los colegios Reyes Católicos, Tartessos, Virgen del Rocío, García Lorca, Quinto Centenario, Pintor Pedro Gómez, Pablo Neruda, Santo Ángel y Muelle del Tinto.

Además de las jornadas presenciales, el Ayuntamiento ha distribuido entre los centros educativos ejemplares del juego de mesa ‘Muévete x Huelva’, una herramienta didáctica diseñada para trabajar en las aulas conceptos relacionados con la movilidad sostenible, la convivencia y la educación vial.

La iniciativa forma parte de las acciones contempladas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huelva y pretende implicar a escolares, profesorado y familias en la construcción de una ciudad más segura, saludable y respetuosa con el entorno.