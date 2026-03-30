Huelva expone desde hoy el censo electoral para las autonómicas del 17 de mayo

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto este lunes, 30 de marzo, el periodo de exposición pública del censo electoral con motivo de las elecciones al Parlamento andaluz previstas para el próximo 17 de mayo de 2026.

Durante estos días, los ciudadanos podrán consultar sus datos en el Departamento de Estadística y Empadronamiento, ubicado en la calle Aragón, con el objetivo de verificar que su inscripción es correcta y, en caso necesario, presentar reclamaciones dentro del plazo legal, que se mantendrá abierto hasta el 6 de abril.

El censo vigente corresponde a residentes mayores de edad y está cerrado a fecha 30 de diciembre de 2025, por lo que incluye a todas las personas que cumplen los requisitos para votar antes de la jornada electoral. Desde el Consistorio se recomienda especialmente realizar esta comprobación a quienes hayan cambiado de domicilio recientemente, voten por primera vez o tengan dudas sobre su colegio electoral.

El horario de consulta será de 15:00 a 19:00 horas los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril; de 9:00 a 13:00 horas el 2 de abril; y de 16:00 a 20:00 horas el 6 de abril.

En caso de detectar errores, los ciudadanos podrán presentar reclamaciones de forma presencial en el Ayuntamiento, ante la Oficina del Censo Electoral o a través de la sede electrónica, aportando la documentación necesaria.

El Ayuntamiento insiste en la importancia de revisar los datos dentro del plazo establecido, ya que una vez finalizado no se admitirán modificaciones, lo que podría impedir el ejercicio del derecho al voto en las próximas elecciones autonómicas.