CSIF reclama al Ayuntamiento de Huelva la implantación del teletrabajo para su plantilla

La central sindical CSIF ha instado al Ayuntamiento de Huelva a implantar el teletrabajo para sus empleados públicos y a desarrollar un reglamento específico que regule esta modalidad laboral conforme a la normativa vigente.

Desde la sección sindical en el Consistorio, el sindicato ha trasladado, a través de diversas comunicaciones, la necesidad de reconocer este derecho a los trabajadores municipales que lo han solicitado formalmente, en base a la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, que establece que su aplicación debe negociarse colectivamente.

CSIF subraya que otras administraciones ya han desarrollado este modelo sin que ello haya supuesto un perjuicio para el funcionamiento de los servicios públicos, recordando además la experiencia durante la pandemia, cuando el teletrabajo permitió mantener la actividad administrativa. En este sentido, considera que se trata de una herramienta eficaz para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar de los empleados públicos.

El sindicato también advierte de la falta de un marco normativo sólido en la administración pública española para regular esta modalidad, especialmente en un contexto marcado por la sucesión de emergencias, tanto sanitarias como meteorológicas, que obligan en ocasiones a desarrollar la actividad profesional desde el domicilio.

Por ello, CSIF reclama la creación de un sistema estructurado que incluya la dotación de medios tecnológicos adecuados, como equipos informáticos, accesos seguros y plataformas eficientes, así como la implantación de protocolos homogéneos que garanticen la igualdad de condiciones entre trabajadores.

Finalmente, la organización sindical insiste en que el teletrabajo “no es un privilegio”, sino una herramienta clave para garantizar la continuidad, eficiencia y modernización de los servicios públicos, evitando colapsos administrativos y mejorando la atención a la ciudadanía.