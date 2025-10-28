Huelva se echa a la calle para reclamar una sanidad pública de calidad

Huelva volvió a demostrar su compromiso con la sanidad pública participando en la marcha convocada por ONUSAP. Aunque la previsión de un aviso naranja por lluvias generó dudas sobre la celebración, la movilización se mantuvo y fueron miles los onubenses que tomaron las calles exigiendo mejoras en la sanidad pública andaluza.

Según datos de la Policía Nacional, 2500 personas personas acudieron a la manifestación, una cifra importante, teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas no ayudaron a que el número fuese mayor.

A partir de las 18.15 horas comenzó a llover, pero eso no impidió que la marcha partiera puntualmente desde la rotonda de los bomberos en la Avenida Andalucía hasta la Plaza de las Monjas. Allí, se procedió a la lectura de un manifiesto en el que reiteraron sus demandas por una sanidad pública “digna, justa y de calidad”, denunciando la falta de recursos y la sobrecarga asistencial en la provincia de Huelva.

Concentración onubense por la Sanidad pública andaluza.

La concentración concluyó con aplausos y consignas, en una jornada que puso de manifiesto la determinación ciudadana pese a la lluvia.