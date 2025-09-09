Huelva despliega un dispositivo de más de mil agentes para garantizar la seguridad de la Magna Mariana

La Magna Mariana, que se celebrará el próximo 20 de septiembre en Huelva, contará con un dispositivo de seguridad sin precedentes organizado por el Ayuntamiento en colaboración con distintas administraciones y cuerpos de seguridad. Así lo han presentado esta mañana la alcaldesa, Pilar Miranda, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, y la delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Manuela Caro, junto a otras autoridades locales.

Según ha explicado la alcaldesa, más de mil agentes participarán en el operativo, cuya misión es velar por la seguridad de las más de cien mil personas que se espera asistan al evento. La Policía Local contará con 115 agentes dedicados al evento, más 41 en su turno ordinario, mientras que Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Portuaria también reforzarán la seguridad. Alrededor de 200 agentes y voluntarios ayudarán a gestionar el tránsito peatonal en la carrera oficial y los templos.

En el ámbito de emergencias, 11 bomberos con escala y Bomba Urbana Ligera, junto a 12 bomberos de turno ordinario y voluntarios de Protección Civil, estarán preparados para intervenir. Además, se habilitarán dos puntos de atención ciudadana —en la zona del Mercado del Carmen y en la Casa Colón— donde se distribuirán pulseras identificativas para localizar a menores en caso de pérdida.

La movilidad también se verá reforzada: se habilitarán aparcamientos disuasorios gratuitos en el recinto Colombino, conectados mediante lanzaderas de EMTUSA, que reforzará también las líneas 1, 2, 7 y 8 y ampliará su horario hasta las 00:00 horas.

Por su parte, el dispositivo sanitario contará con equipo móvil de emergencias del 061, médicos, enfermeros y técnicos, además de refuerzos en los servicios de urgencias de atención primaria y hospitalaria, y el centro coordinador del 061 en Huelva.

La subdelegada del Gobierno, María José Rico, destacó que la Policía Nacional y la Guardia Civil movilizarán a unos 650 efectivos, incluyendo unidades de intervención, guías caninos, caballería y apoyo logístico con drones, sistemas antidrones y un helicóptero. Además, se habilitarán servicios especiales para acompañar a las imágenes y peregrinos, tanto de ida como de vuelta.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, confirmó la colaboración del Puerto en el operativo, controlando la circulación en avenidas clave, habilitando aparcamientos para autobuses y participando en la seguridad del Muelle de Levante y del recinto Colombino. El Muelle de las Canoas acogerá, además, la salida marítima de la Virgen de la Bella de Lepe hacia El Terrón el día 21.

Con este despliegue, Huelva busca garantizar que la Magna Mariana transcurra con normalidad y seguridad, mientras la ciudad acoge a miles de visitantes y refuerza su imagen como capital mariana de Andalucía.