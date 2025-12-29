Huelva desplegará más de 170 efectivos para garantizar la seguridad en la Cabalgata de Reyes Magos 2026

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado el Plan Cabalgata de Reyes Magos 2026, un documento técnico que recoge el dispositivo integral de seguridad, emergencias y movilidad diseñado para los principales actos navideños que se celebrarán en la ciudad los días 3, 4 y 5 de enero.

El plan ha sido dado a conocer en una reunión de coordinación presidida por la alcaldesa, Pilar Miranda, con la participación de representantes de todas las áreas municipales implicadas, así como responsables de la Policía Nacional y del servicio de emergencias sanitarias 061. El objetivo del encuentro ha sido ultimar la planificación para garantizar la máxima seguridad durante el desarrollo del Heraldo Real, la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos por vía marítima y la tradicional Cabalgata.

La alcaldesa ha destacado que el plan “es el resultado de un importante trabajo previo de coordinación y colaboración entre las áreas municipales y los distintos cuerpos de seguridad y emergencias”, subrayando que la planificación anticipada es clave en eventos que congregan a miles de personas, especialmente familias y menores. Asimismo, ha apelado a la colaboración ciudadana para disfrutar de los actos con seguridad y responsabilidad.

El operativo, coordinado desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, contempla el despliegue de más de 170 efectivos, entre agentes de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y efectivos del Servicio de Bomberos. A este dispositivo se suman también la Guardia Civil, Policía Portuaria, personal del 112, servicios sanitarios y efectivos municipales de las áreas de Cultura e Infraestructuras. Todo el conjunto se articula a través del Plan de Autoprotección ante Riesgos en Concentraciones Humanas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha señalado que se trata de “un plan muy trabajado, con una planificación exhaustiva que cubre todos los escenarios posibles”, poniendo el acento en la protección del público infantil, principal protagonista de estas celebraciones.

El dispositivo incluye medidas específicas para cada acto, con presencia permanente de los servicios de seguridad y emergencias, zonas de seguridad delimitadas, vías de acceso para emergencias, itinerarios alternativos de evacuación y un sistema de coordinación operativa con comunicación constante entre los distintos cuerpos. También se reforzará el control del tráfico, con cortes y desvíos planificados, retirada preventiva de vehículos y regulación de la movilidad para garantizar la permeabilidad de las vías de emergencia.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad: respetar los espacios de las comitivas, mantener la distancia con los vehículos, evitar empujones y atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad. En el caso de asistir con menores, se aconseja no separarse de ellos, identificarlos adecuadamente y prestar especial atención a personas mayores o con movilidad reducida.

Ante cualquier incidencia, la ciudadanía podrá dirigirse a los efectivos desplegados o contactar con los teléfonos de emergencia 092 o 112.