El proyecto San Antonio-Montija avanza con la constitución de la junta de compensación

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha dado luz verde a dos acuerdos considerados estratégicos para el futuro de la capital: el avance definitivo del proyecto urbanístico San Antonio-Montija y la renovación del patrocinio municipal al Real Club Recreativo de Huelva para las próximas tres temporadas.

En el ámbito urbanístico, el Consistorio ha aprobado la constitución de la Junta de Compensación del sector San Antonio-Montija, un paso clave para poner en marcha uno de los mayores desarrollos contemplados en el planeamiento de la ciudad. El proyecto, que permanecía bloqueado desde hace más de dos décadas, abarca cerca de 280 hectáreas al norte de Huelva y contempla la construcción de unas 3.700 viviendas, de las que alrededor de 1.000 serán protegidas, además de nuevos equipamientos, zonas verdes y espacios productivos.

El teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, aseguró que esta actuación permitirá preparar a Huelva para el crecimiento asociado a las nuevas inversiones industriales y económicas previstas en los próximos años.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha aprobado la renovación del patrocinio publicitario del Recreativo de Huelva a través de la marca turística Huelva Original. El acuerdo contempla una aportación de 1,21 millones de euros por temporada, con una duración inicial para la campaña 2026-2027 y la posibilidad de ampliarlo durante dos años más.

Muñoz destacó que el respaldo municipal al Decano responde a la importancia social, histórica y deportiva de la entidad, considerada uno de los principales símbolos de la ciudad. Según explicó, se trata de una apuesta que busca reforzar la estabilidad del club más antiguo del fútbol español y contribuir a su proyección como embajador de Huelva dentro y fuera de la provincia.

Con estas decisiones, el Ayuntamiento combina el impulso a uno de los mayores proyectos de crecimiento urbano de la capital con el apoyo a una de sus principales señas de identidad.