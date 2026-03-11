Huelva dedica una calle a Manuel Roméu en homenaje a su trayectoria cultural y social

La ciudad de Huelva ha rendido homenaje a Manuel Roméu con la rotulación de una calle que desde hoy lleva su nombre, en un acto marcado por la emoción y el reconocimiento a una figura muy vinculada a la vida cultural, social y cofrade de la capital.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a la concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, y ha contado con la presencia de familiares, amigos, miembros de la Corporación municipal y numerosos representantes de colectivos de la ciudad.

Con esta rotulación, el Ayuntamiento da cumplimiento al acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 17 de enero de 2023, tras una iniciativa impulsada por la Peña Flamenca de Huelva que contó con el respaldo de más de medio centenar de instituciones, hermandades, asociaciones y colectivos onubenses.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que con este gesto la ciudad “salda una deuda de gratitud con Manuel Roméu, con Manolo, como lo conocía y lo quería tanta gente en esta ciudad”, resaltando su constante compromiso con Huelva a lo largo de su vida.

Miranda recordó que Roméu dedicó cerca de medio siglo de su vida profesional al Colegio de Farmacéuticos, al tiempo que mantuvo una intensa participación en distintos ámbitos de la sociedad onubense, desde la cultura y el flamenco hasta el mundo cofrade, el deporte y la acción social.

“Fue un referente en la Peña Flamenca de Huelva, servidor incansable de nuestras hermandades, pregonero extraordinario dentro y fuera de la provincia y un defensor permanente de nuestras tradiciones y de nuestra identidad”, señaló la alcaldesa, quien subrayó además que Roméu fue “una persona querida y respetada que llevó siempre el nombre de Huelva con orgullo allí donde iba”.

La regidora añadió que este reconocimiento permitirá que las nuevas generaciones conozcan su legado. “Queremos que quienes pasen por esta calle se pregunten quién fue Manuel Roméu y que la respuesta sea clara: alguien que dedicó su vida a engrandecer Huelva y a servir a los demás”, afirmó.

En nombre de la familia, su hijo Javier Roméu agradeció emocionado el homenaje, señalando que supone un gran orgullo que la ciudad a la que su padre dedicó gran parte de su vida perpetúe ahora su memoria en el callejero onubense.

El acto, celebrado en el nuevo espacio dedicado al homenajeado, estuvo acompañado por la actuación de la Peña Flamenca de Huelva, cuyos fandangos pusieron el broche musical a una ceremonia especialmente significativa para quienes compartieron la trayectoria personal y profesional de Manuel Roméu.