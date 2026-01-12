Huelva dedica una calle al arquitecto Francisco de la Corte como reconocimiento a su legado profesional y social

La ciudad de Huelva cuenta desde hoy con una calle dedicada al arquitecto onubense Francisco de la Corte, en un acto que ha servido para materializar el acuerdo aprobado en el Pleno de Honores y Distinciones de 2015. La alcaldesa, Pilar Miranda, ha presidido la rotulación de la vía, acompañada por la concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco, junto a miembros de la corporación municipal, familiares y amigos del homenajeado.

El acto ha tenido un marcado carácter emotivo y ha permitido dar cumplimiento a una decisión adoptada hace una década, con la que el Ayuntamiento quiso recoger el sentir ciudadano hacia un profesional cuya obra forma parte del paisaje urbano de la capital. Entre sus trabajos más destacados se encuentra el pabellón del Colegio SAFA Funcadia, levantado en los años sesenta y distinguido con la placa Docomomo por su valor arquitectónico.

La calle que lleva su nombre se ubica en la zona de El Ensanche, un enclave estratégico donde se está configurando el crecimiento futuro de la ciudad, una elección que subraya el vínculo entre la figura del arquitecto y el desarrollo urbano de Huelva.

Más allá de su trayectoria profesional, Francisco de la Corte fue una persona estrechamente ligada a la vida social y deportiva de la ciudad. Ocupó la presidencia del Recreativo de Huelva durante el primer ascenso del club a Primera División y también presidió Unicef, además de colaborar activamente con numerosas iniciativas solidarias y humanitarias.

Tras el descubrimiento de la placa, la familia del arquitecto ha expresado su agradecimiento por el reconocimiento, destacando que su legado se extiende tanto a su amplia obra arquitectónica en Huelva y su provincia como, especialmente, a su intensa labor social, desarrollada de manera discreta a lo largo de toda su vida.

Con esta designación, el Ayuntamiento de Huelva refuerza su compromiso con la memoria de quienes han contribuido de forma decisiva al crecimiento urbano, social y humano de la ciudad.