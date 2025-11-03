Huelva da un paso histórico hacia la salud con su adhesión a la red andaluza de ciudades cardioprotegidas

Huelva refuerza su compromiso con la salud pública y la prevención cardiovascular con su incorporación a la red andaluza de ciudades cardioprotegidas, una iniciativa impulsada por la Fundación Andaluza de Cardiología (FAC) y la Fundación Española del Corazón (FEC). La concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, y la presidenta de la FAC, Dolores Mesa, han presentado el primer tótem de cardioprotección de la ciudad, instalado en la plaza Alcalde Coto Mora, frente al Gran Teatro.

El nuevo dispositivo incorpora un desfibrilador Mindray semiautomático, conectado las 24 horas con telecontrol, geolocalización y llamada directa al 061, además de un kit completo de intervención para actuar de inmediato ante una parada cardíaca. “Se trata de un paso histórico en la protección del corazón de los onubenses y de todos aquellos que nos visitan”, subrayó la concejala, destacando la elección de esta céntrica ubicación “por ser uno de los puntos más concurridos y emblemáticos de Huelva”.

Rubio adelantó que en las próximas semanas se instalará un segundo tótem en la barriada de La Hispanidad y que el objetivo es ampliar progresivamente la red por distintos barrios de la ciudad. “Queremos reforzar nuestro compromiso con la salud pública y la prevención cardiovascular”, añadió.

La concejala recordó que una ciudad cardioprotegida no depende solo de disponer de desfibriladores, sino también de que sus vecinos sepan utilizarlos. Por ello, el Ayuntamiento complementará esta acción con formación certificada en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) dirigida a trabajadores de los establecimientos cercanos. En lo que va de año, el área de Salud ha impulsado 22 talleres de RCP y manejo del desfibrilador, en los que más de 570 jóvenes onubenses han aprendido a actuar ante una emergencia.

Por su parte, la presidenta de la FAC, Dolores Mesa, agradeció la implicación del consistorio y destacó que “desde la Fundación nos sentimos muy orgullosos de participar en este programa, que busca ampliar la instalación de tótems de cardioprotección tanto en grandes ciudades como en poblaciones más pequeñas”.

Los desfibriladores instalados permiten una respuesta inmediata ante una emergencia cardíaca, algo esencial si se tiene en cuenta que cada minuto sin actuar reduce un 10% las probabilidades de supervivencia, mientras que el uso temprano de un desfibrilador puede elevarlas hasta un 90%.

Con esta incorporación, Huelva se une a otras ciudades andaluzas como Málaga, Granada, Cádiz, Sevilla, Córdoba o Antequera en el marco del programa Andalucía Cardioprotegida, que cuenta con la colaboración técnica de Almas Industries, empresa especializada en soluciones de cardioprotección. Un paso más hacia una Andalucía más segura, preparada y comprometida con salvar vidas.