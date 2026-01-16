La alcaldesa de Huelva solicita una reunión con Pedro Sánchez para abordar el déficit de infraestructuras

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha remitido una carta oficial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitándole una reunión de trabajo con motivo de su visita a La Rábida el próximo 29 de enero, coincidiendo con la celebración de la Cumbre Hispano-Lusa. El objetivo del encuentro es abordar de manera urgente las infraestructuras pendientes que el Estado mantiene con la ciudad y la provincia.

En el escrito, la regidora plantea la necesidad de un encuentro en el que participen también agentes sociales y representantes institucionales, al considerar que Huelva arrastra desde hace décadas una grave carencia de infraestructuras hidráulicas, energéticas y de transporte, especialmente ferroviarias, lo que supone un agravio comparativo respecto a otros territorios del país.

Miranda subraya que Huelva se encuentra en un proceso de transformación y cuenta con un importante potencial como nodo logístico, industrial y como punto estratégico de conexión con Portugal. Sin embargo, advierte de que este desarrollo se ve limitado por la falta de inversiones estatales clave.

La alcaldesa considera especialmente significativo que una cumbre bilateral entre España y Portugal se celebre en la provincia cuando Huelva carece de una conexión ferroviaria moderna. En este sentido, reclama la modernización integral de la línea Huelva-Sevilla, la conexión con la alta velocidad que incluya Faro y el impulso a las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías, una demanda compartida por distintos territorios del sur peninsular.

“Huelva no puede ni debe seguir esperando”, señala Miranda en la misiva, en la que exige compromisos claros y calendarios realistas por parte del Gobierno. La alcaldesa cuestiona además los plazos actuales planteados por el Ejecutivo, al considerar que resultan inasumibles cuando se prevén más de tres años solo para la redacción de proyectos.

Pilar Miranda confía en que la visita del presidente del Gobierno a la provincia suponga “una oportunidad real para avanzar en igualdad y justicia territorial” y espera una respuesta positiva que permita abrir un diálogo directo sobre las demandas históricas de la sociedad onubense.