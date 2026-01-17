El Archivo Municipal abre al público la prensa histórica que narró el vuelo del Plus Ultra

El Archivo Municipal de Huelva ha puesto a disposición de la ciudadanía los ejemplares de la prensa local que narraron, hace ahora un siglo, el histórico vuelo del Plus Ultra, coincidiendo con la conmemoración del centenario de esta gesta aeronáutica que unió por primera vez España y América del Sur por vía aérea entre el 22 de enero y el 10 de febrero de 1926.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha explicado que se trata de una iniciativa con la que el Consistorio se suma a los actos conmemorativos de una travesía que “no solo quedó grabada en la historia de la aviación, sino también en las páginas de la prensa local, que realizó un seguimiento detallado y constante del raid”.

Este material forma parte del valioso fondo hemerográfico del Archivo Municipal, que conserva y tiene digitalizada la colección completa del diario La Provincia. A través de este fondo, investigadores, docentes y ciudadanía en general pueden conocer de primera mano cómo se vivió en Huelva uno de los episodios más emblemáticos del siglo XX.

De manera especial, el Archivo ha destacado dos ejemplares clave del periódico correspondientes al 22 de enero de 1926, día de la partida desde Palos de la Frontera, y al 10 de febrero de 1926, cuando se confirmó la llegada del hidroavión a Buenos Aires. Ambos números pueden descargarse íntegramente en formato digital, facilitando el acceso directo a las crónicas originales tal y como las leyó la sociedad onubense de la época.

El fondo del diario La Provincia, que se conserva desde 1880, permite reconstruir con precisión todo el relato del vuelo: desde los preparativos previos y la expectación generada en la provincia, pasando por el seguimiento diario del viaje, hasta el regreso triunfal de los aviadores el 5 de abril de 1926.

Las páginas del periódico recogen cómo Huelva se volcó con la salida del Plus Ultra, la llegada de los hidroaviones a la ría, la multitud congregada en Palos y La Rábida y el fuerte simbolismo del despegue, vinculado a la tradición colombina. También relatan la emoción colectiva con la que se recibió la noticia del éxito del raid y el estallido de júbilo que se vivió tanto en Huelva como en Argentina.

Con esta iniciativa, el Archivo Municipal invita a redescubrir una parte fundamental de la memoria histórica de la ciudad, recuperando el testimonio directo de una hazaña que situó a Huelva en el centro de la historia de la aviación mundial y que sigue siendo motivo de orgullo colectivo un siglo después.