Huelva conmemora el Día Mundial del Consumidor con una campaña informativa en el Mercado del Carmen

El Ayuntamiento de Huelva ha conmemorado el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se celebra cada 15 de marzo, con la instalación de una mesa informativa en el Mercado del Carmen bajo el lema ‘Consume Bien, Vive Mejor’. La iniciativa se ha desarrollado en colaboración con las asociaciones de consumidores de la ciudad con el objetivo de acercar información útil a la ciudadanía sobre sus derechos y sobre los principales retos actuales en materia de consumo.

Durante la jornada, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha visitado este punto informativo atendido por técnicos municipales y representantes de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen de la Cinta Al-Andalus Huelva y de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Huelva (ACUH).

Miranda ha destacado que “la defensa de los derechos de los consumidores es fundamental porque afecta directamente a la economía familiar y a la vida cotidiana de los ciudadanos”, subrayando que desde el Ayuntamiento se trabaja para ofrecer “información, asesoramiento y herramientas que permitan a los onubenses consumir con seguridad y saber cómo actuar ante situaciones abusivas o irregulares”.

En el marco de esta conmemoración también se ha presentado una nueva edición de la revista municipal Aquí&Consumo, una publicación que ofrece información práctica sobre algunas de las cuestiones que más preocupan actualmente a los consumidores. Entre sus contenidos se incluye un análisis de la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada a finales de 2025, que introduce medidas para reforzar la protección frente a prácticas abusivas, como la identificación obligatoria de llamadas comerciales, la nulidad de contratos realizados mediante llamadas no consentidas o la obligación de informar con antelación sobre renovaciones automáticas de servicios.

La revista también aborda otros temas de interés como el acceso a la vivienda de protección oficial en la ciudad, los fraudes más frecuentes en servicios a domicilio o mensajería, recomendaciones para actuar ante daños causados por fenómenos meteorológicos y el impacto creciente de la inteligencia artificial en las relaciones de consumo.

Coincidiendo con esta jornada, el Ayuntamiento ha presentado además el balance de la actividad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) durante 2025. Este servicio municipal atendió un total de 7.896 consultas, siendo los sectores con mayor número de incidencias los suministros energéticos, los servicios de mensajería, las compras fuera de establecimiento, las garantías de productos, el sector del automóvil y los seguros.

Durante el pasado año también se tramitaron 476 hojas de reclamaciones, de las cuales 94 se resolvieron mediante mediación, mientras que otras continúan en proceso o han sido trasladadas a los organismos competentes.

El Ayuntamiento recuerda que la OMIC, ubicada en la calle Alonso Sánchez, ofrece información, asesoramiento y mediación gratuita para resolver conflictos relacionados con la compra de productos o la contratación de servicios.