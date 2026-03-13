El Hospital Juan Ramón Jiménez coloca la primera piedra de su nueva Unidad de Investigación Clínica

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha colocado la primera piedra de la futura Unidad de Investigación Clínica, un nuevo edificio destinado a impulsar la investigación sanitaria en la provincia y a facilitar a los pacientes el acceso prioritario a fármacos, tecnologías y dispositivos médicos de vanguardia. La actuación cuenta con una inversión de 1.657.948 euros.

El acto ha contado con la presencia de la secretaria general de Investigación, Innovación y Salud Digital de la Junta de Andalucía, Áurea Morillo; el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa; la delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela Caro; el director gerente del hospital, Manuel García de la Vega; la directora de la Fundación Andaluza Beturia de Investigación en Salud (FABIS), María Victoria Alonso; y el jefe de servicio de Cardiología e investigador principal del proyecto, Antonio Gómez Menchero.

Durante el acto, los responsables institucionales han destacado el impulso que esta infraestructura supondrá para el desarrollo de la investigación clínica en Huelva, permitiendo consolidar un espacio especializado para la realización de ensayos clínicos y reforzando la capacidad investigadora del sistema sanitario público.

El nuevo edificio se ubicará frente al área de Urgencias del hospital y contará con una superficie construida de 971 metros cuadrados distribuidos en una sola planta. Su ejecución tiene un plazo previsto de seis meses y estará organizado en dos áreas diferenciadas con accesos independientes pero conectados entre sí para facilitar la operatividad del servicio.

Por un lado, se habilitará un área destinada a los pacientes que incluirá recepción, sala de espera, sala de descanso, espacio de extracción, área de medición y electrocardiografía, sala de procesamiento de muestras, cuatro consultas médicas y una sala de tratamiento con doce puestos. Por otro, se desarrollará un área administrativa y de coordinación destinada al trabajo de investigadores, coordinadores de estudios y gestores de datos.

La construcción de esta unidad forma parte de un proyecto global de investigación clínica cuyo presupuesto asciende a 3.673.560 euros, financiados por el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos Next Generation de la Unión Europea. Esta financiación también incluye la adquisición de equipamiento tecnológico, el impulso de la digitalización y la telemedicina, así como la incorporación de nueve nuevos profesionales especializados.

En paralelo, el proyecto contempla programas de formación y desarrollo profesional para investigadores, técnicos y personal administrativo, con el objetivo de mantener un equipo altamente cualificado y actualizado en los procedimientos de investigación clínica.

La actividad investigadora en la provincia ha experimentado un crecimiento notable en el último año. Actualmente existen 201 estudios clínicos activos, lo que supone un incremento del 12 por ciento respecto al ejercicio anterior. De ellos, el 87 por ciento se desarrollan en el Hospital Juan Ramón Jiménez y abarcan 24 especialidades médicas, entre las que destacan Cardiología, Oncología, Digestivo y la Unidad Multidisciplinar de Amiloidosis.

La participación en ensayos clínicos permite a los pacientes acceder a tratamientos innovadores antes de su disponibilidad general, al tiempo que contribuye al avance científico y a la mejora de las terapias para distintas enfermedades.

La puesta en marcha de esta nueva Unidad de Investigación Clínica permitirá reforzar la medicina basada en la evidencia, impulsar la innovación terapéutica y mejorar el posicionamiento de los investigadores onubenses dentro de la investigación clínica nacional, favoreciendo además el acceso equitativo de los pacientes a los estudios y tratamientos en desarrollo.