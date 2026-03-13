La Banda Sinfónica Municipal de Huelva y Las Cigarreras ofrecerán un concierto solidario en la Casa Colón

El Auditorio de la Casa Colón acogerá el próximo jueves 19 de marzo, a las 20.00 horas, el concierto solidario ‘Pasión bajo dos cielos’, una cita musical que reunirá por primera vez en el mismo escenario a la Banda Sinfónica Municipal de Huelva y a la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria, conocida como Las Cigarreras. La recaudación del evento se destinará íntegramente al centro Ciudad de los Niños de Huelva.

Durante la presentación del concierto, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha destacado que se trata de “un concierto muy especial que, sin desmerecer a ninguno, probablemente sea el más importante de esta especial época del año en Huelva, al reunir a dos formaciones de un nivel extraordinario”.

El edil ha resaltado además el momento que atraviesa la Banda Sinfónica Municipal, asegurando que “está en el mejor momento de su historia”, y ha subrayado que la unión con Las Cigarreras permitirá ofrecer al público “dos maneras de entender la música, pero con la misma exquisitez y el mismo nivel de excelencia”. El repertorio combinará marchas de palio y marchas de Cristo dentro de una propuesta musical pensada especialmente para la Cuaresma.

Uno de los momentos más destacados del concierto será la recuperación de la marcha ‘El Esclavo’, una pieza histórica dedicada a la Hermandad de los Judíos que volverá a sonar en la ciudad tras más de un siglo. Molina ha explicado que se trata de “la marcha más antigua de la que se conservan documentos en nuestra ciudad”, recuperada gracias a un exhaustivo trabajo de investigación.

El director de la Banda Sinfónica Municipal, Francisco de la Poza, ha señalado que la partitura se ha reconstruido a partir de un manuscrito localizado en la Sociedad General de Autores que conservaba la melodía y la línea de bajo original. “El Esclavo tiene más de un siglo de antigüedad y responde a una estética completamente distinta a la de las marchas actuales, con una armonía clásica y un carácter muy elegante y señorial”, ha explicado, destacando que su interpretación supondrá “un momento histórico para la música cofrade de nuestra ciudad”.

El concierto presentará además una propuesta innovadora al fusionar el sonido de una banda sinfónica con el de una banda de cornetas y tambores, para lo que se han preparado arreglos específicos que permitirán integrar ambas formaciones en un mismo repertorio.

Por su parte, el director del colegio Ciudad de los Niños de Huelva, Diego Gómez, ha agradecido el carácter solidario de la iniciativa y el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento y de la Banda Sinfónica Municipal. “Para nuestro centro es una enorme alegría y una gran ilusión formar parte de un evento tan bonito. Huelva es una ciudad muy solidaria que siempre responde cuando se trata de apoyar causas sociales”, ha afirmado.

El recital estará dedicado además a la memoria de Antonio Pontón, recientemente fallecido y reconocido amante y estudioso de la música de Semana Santa, para quien se estrenará una marcha compuesta en su honor.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse a través de la web www.entradas.huelva.es, en la taquilla del Gran Teatro en horario de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, así como desde dos horas antes del inicio del espectáculo en la Casa Colón.