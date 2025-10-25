Huelva celebrará la V Semana de la Discapacidad bajo el lema “Cuidar con derechos, vivir con dignidad”

Huelva acogerá del 24 al 26 de noviembre la V Semana de la Discapacidad, organizada por la Fundación TAU bajo el lema “Cuidar con derechos, vivir con dignidad”. La cita reunirá a personas con discapacidad, familias, profesionales y entidades públicas y sociales en un espacio de sensibilización y debate sobre la importancia del cuidado y la inclusión.

La programación se desarrollará en tres sedes: el Centro de Comunicación Jesús Hermida, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva y el Foro Iberoamericano de La Rábida, donde se cerrará el encuentro con homenajes a personas e instituciones destacadas en este ámbito. Además, la Fundación impulsa el I Concurso de Creatividad Digital “La Fuerza de Cuidar”, que premiará obras artísticas inspiradas en la cultura del cuidado.

Con esta edición, la Fundación TAU reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de una sociedad más justa, inclusiva y basada en la dignidad y la corresponsabilidad.