Los exámenes de la PAU ya tienen fecha: 2, 3 y 4 de junio de 2026.

Los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior de Huelva realizarán la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en la convocatoria ordinaria. La edición extraordinaria se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, según ha decidido la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía.

Las notas de la convocatoria ordinaria se publicarán el 11 de junio a las 10:00 horas, y las de la extraordinaria el 9 de julio a las 8:00 horas. Las universidades tendrán de plazo hasta el 26 de mayo para la convocatoria ordinaria y hasta el 23 de junio para la extraordinaria para recibir las calificaciones finales de los estudiantes.

En esta edición se mantendrá el sistema que otorga más peso a las competencias, con un incremento del porcentaje de preguntas competenciales entre el 20 y el 25%, según la asignatura. Además, se evaluará la corrección ortográfica y la capacidad expresiva en todos los ejercicios.

El calendario busca que los estudiantes de Huelva coincidan con los plazos del resto de comunidades autónomas, garantizando igualdad de oportunidades en la adjudicación de plazas universitarias. La PAU continúa estructurada en Prueba de Acceso obligatoria y Prueba de Admisión voluntaria para mejorar la nota final, con un máximo de cuatro puntos adicionales según la ponderación de las asignaturas elegidas.