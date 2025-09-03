Huelva celebrará un concurso de caracterización en la II Feria del Legado Británico

La II Feria del Legado Británico de Huelva incorporará este año una propuesta original y participativa: un concurso de caracterización abierto a toda la ciudadanía, que se celebrará el próximo 27 de septiembre entre las 10:00 y las 14:00 horas.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Caja Rural del Sur, busca animar a vecinos y visitantes a sumergirse en la recreación histórica y cultural que ofrece este evento dedicado a la huella británica en la provincia.

Habrá tres categorías diferenciadas con atractivos premios. La infantil, dirigida a menores de hasta 12 años, entregará material escolar y artístico valorado en 200 euros. En la modalidad individual se otorgará un premio de 500 euros, mientras que el apartado de grupos, con un mínimo de cinco participantes, contará con un premio de 1.000 euros.

La cita se enmarca en el programa de actividades de la II Feria del Legado Británico, que pretende consolidarse como un referente cultural y turístico en la provincia, evocando la influencia inglesa en la historia reciente de Huelva a través de propuestas lúdicas, gastronómicas y culturales.