Huelva celebra la 6ª Feria del Automóvil de Ocasión con el foco en la movilidad sostenible

La Plaza del Estadio, en la avenida Federico Molina, acogerá desde mañana y hasta el domingo la 6ª Feria del Automóvil de Ocasión de Huelva, un evento organizado por CSIF con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, que busca concienciar sobre la movilidad sostenible y dar a conocer las alternativas de bajo consumo y cero emisionesque ofrece actualmente el mercado automovilístico.

La concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, junto a la responsable de Acción Social de CSIF Huelva, María José García, y los promotores del evento, Manuel Roncel y Antonio Picón, han presentado esta nueva edición, que contará con la exposición de medio centenar de vehículos de distintas marcas, entre ellos modelos eléctricos, híbridos enchufables y de bajo consumo.

Pacheco destacó que el objetivo de la feria “va más allá de la compraventa de vehículos”, ya que pretende informar y concienciar a la sociedad onubense sobre el uso responsable de la energía y la necesidad de avanzar hacia una ciudad más limpia y habitable. En este sentido, recordó las acciones municipales en marcha, como la renovación de la flota municipal por vehículos eléctricos, la implantación de autobuses urbanos eléctricos, la ampliación de la red de carriles bici, la instalación de puntos de recarga pública o el desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Por su parte, María José García subrayó que CSIF está “muy comprometido con el desarrollo sostenible” y que esta feria busca “promover un cambio de mentalidad desde lo cotidiano, animando a los ciudadanos a apostar por vehículos más respetuosos con el medio ambiente”.

Los promotores del evento, Roncel y Picón, agradecieron el apoyo institucional y destacaron que esta cita “es perfecta para resolver dudas a quienes estén pensando en cambiar de vehículo y quieran conocer de primera mano las ventajas de los nuevos modelos sostenibles”.

Durante los tres días de feria, los visitantes podrán obtener información sobre etiquetas medioambientales, subvenciones para la compra de vehículos sostenibles y la instalación de cargadores eléctricos, así como sobre el futuro de las Zonas de Bajas Emisiones, cada vez más presentes en las ciudades.

La feria permanecerá abierta en horario de mañana y tarde hasta el domingo 19 de octubre, consolidándose como una cita clave para el impulso de la movilidad verde en la capital onubense.