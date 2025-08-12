Abierto el concurso para diseñar las carrozas reales que serán emblema de la Navidad onubense

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto un concurso de ideas para el diseño de los tres tronos reales que encabezarán la Cabalgata de Reyes Magos de la capital a partir de 2026. El objetivo es dotar a la ciudad de unas carrozas para Melchor, Gaspar y Baltasar que se conviertan en piezas únicas y permanentes, identificativas de la Navidad onubense.

Según ha explicado el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, la intención es que, aunque el resto de carrozas varíen cada año, los tronos reales se mantengan durante varias ediciones, representando los valores y la tradición de una cabalgata que en Huelva se celebra desde 1922. “Queremos que sean un legado duradero, con personalidad propia, que diferencie nuestra cabalgata de las demás y la eleve a un nivel simbólico y ceremonial”, ha señalado.

El certamen, dotado con un premio en metálico de 20.000 euros, está dirigido a captar talento creativo para diseñar tres carrozas espectaculares, con un mismo hilo conductor que las relacione y las identifique con la ciudad. Los proyectos deberán combinar elementos navideños con referencias a Huelva, buscando un resultado visualmente impactante que transmita fantasía, ilusión y magia.

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 9 de septiembre, y las bases pueden consultarse en el enlace facilitado por el Consistorio.

https://www.huelva.es/portal/es/eventos/concurso-ideas-para-el-dise%C3%B1o-de-los-tronos-reales-de-la-cabalgata-de-reyes-magos

El ganador, además del premio económico, se encargará de la construcción de los tronos mediante un contrato negociado sin publicidad. La previsión es que las nuevas carrozas reales se estrenen en la Cabalgata de Reyes Magos de 2026.