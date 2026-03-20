Huelva alza la voz por la inclusión en el Día Mundial del Síndrome de Down
El Ayuntamiento de Huelva ha conmemorado el Día Mundial del Síndrome de Down con la lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos, donde usuarios de las asociaciones AONES y Avadi Down Huelva han puesto voz a las principales reivindicaciones del colectivo.
Andrea Brejano y Nicolás Castaño, de AONES, junto a Paula Márquez y Miguel Alonso Larrocha, de Avadi Down Huelva, han sido los encargados de trasladar un mensaje centrado en la igualdad de oportunidades, la inclusión real y el derecho a desarrollar un proyecto de vida propio, poniendo el foco este año en la necesidad de acabar con los estereotipos asociados a esta discapacidad intelectual.
Durante el acto, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la intervención de los participantes, subrayando que han leído el manifiesto “con claridad, valentía y una enorme verdad”, y ha recordado que esta jornada sirve para reafirmar que todas las personas deben poder desarrollar su vida con dignidad y oportunidades.
El manifiesto ha incidido en la importancia de que las personas con síndrome de Down sean reconocidas como ciudadanos de pleno derecho, alejándose de visiones paternalistas y reivindicando su capacidad para estudiar, trabajar, vivir de forma independiente y participar activamente en la sociedad.
Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha apelado a la responsabilidad colectiva para generar más oportunidades reales en ámbitos como el empleo, la vivienda o la autonomía personal, así como para seguir apoyando a las familias.
Como gesto simbólico, el Consistorio iluminará el Muelle de la Compañía Río Tinto, así como las fachadas del Ayuntamiento y el Gran Teatro, con los colores azul y amarillo, para visibilizar la importancia de seguir avanzando hacia una inclusión plena y efectiva.