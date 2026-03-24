Más de 130 agentes blindarán la seguridad en la Semana Santa de Huelva

Huelva ya tiene diseñado el dispositivo de seguridad para la Semana Santa 2026, uno de los operativos más importantes del año en la ciudad. La Junta Local de Seguridad, presidida por la alcaldesa Pilar Miranda y la subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha definido este lunes un plan que contará con más de 130 efectivos y un amplio despliegue de medios para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones.

La alcaldesa ha destacado la magnitud del dispositivo, subrayando que se trata de una cita clave por la gran afluencia de personas y por su impacto cultural, social y económico. “Afrontamos este operativo con la tranquilidad que nos da la experiencia y la profesionalidad que Huelva ha demostrado en grandes eventos”, ha señalado, recordando el precedente de la Magna Mariana, que congregó a más de 100.000 personas sin incidentes relevantes.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha detallado que el operativo incluirá unidades especializadas como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el uso de drones y el apoyo de distintas brigadas policiales. “El objetivo es garantizar la máxima seguridad mediante una actuación coordinada y eficaz”, ha explicado Rico.

El plan contempla la participación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios, con especial atención a los puntos de mayor concentración de público, los recorridos procesionales y la movilidad en la ciudad. Además, se reforzará la vigilancia para prevenir posibles incidentes y se asegurará una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Durante la reunión también se han establecido las líneas de actuación para coordinar los recursos de todas las administraciones implicadas, con el fin de compatibilizar el desarrollo de los desfiles procesionales con el funcionamiento habitual de la ciudad.

Desde Protección Civil se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recomendando evitar aglomeraciones, seguir los itinerarios señalizados, prestar especial atención a menores y personas vulnerables y respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencia.

El objetivo común es claro: que Huelva viva una Semana Santa segura, organizada y sin sobresaltos, en la que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar con normalidad de una de las celebraciones más importantes del calendario onubense.