Huelva activa un amplio dispositivo especial para la salida de las hermandades rocieras

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha en los próximos días un amplio dispositivo especial de seguridad, emergencias y limpieza con motivo de la salida hacia El Rocío de las hermandades de Hermandad del Rocío de Huelvay Hermandad de Emigrantes, dos de las filiales más numerosas de toda la romería.

El objetivo del operativo será garantizar la seguridad tanto de peregrinos como de ciudadanos durante el paso de las comitivas por la capital, además de recuperar la normalidad en las calles una vez finalicen las salidas, especialmente en materia de limpieza y desinfección.

El dispositivo municipal trabajará coordinado con el Plan Romero de la Agencia de Emergencias de Andalucía y movilizará a efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y servicios de limpieza.

En materia de seguridad, la Policía Local desplegará un importante operativo humano durante los días de salida y regreso de las hermandades. Para la salida de Emigrantes participarán 2 inspectores, 1 subinspector, 3 oficiales y 52 agentes, mientras que para la Hermandad de Huelva el dispositivo estará formado por 2 inspectores, 1 subinspector y 58 agentes.

Además, para el regreso de ambas filiales a la capital, previsto para el miércoles 27 de mayo, el Ayuntamiento volverá a activar un operativo específico compuesto por 1 inspector, 2 subinspectores, 3 oficiales y 50 agentes.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento también reforzará su presencia durante el camino. A los 13 bomberos habituales de guardia se sumará un Vehículo Bomba Urbana Rural con cuatro efectivos que acompañarán a las hermandades tanto en la ida como en la vuelta y pernoctarán con ellas durante el recorrido.

Por su parte, Protección Civil mantendrá activo su dispositivo desde el 21 hasta el 27 de mayo. Unos 30 voluntarios escoltarán a las dos filiales onubenses con tres Vehículos de Intervención Rápida, una ambulancia de soporte vital básico y un vehículo de apoyo sanitario. Todos ellos estarán equipados con desfibriladores, telecomunicaciones y material de emergencias.

El operativo contará además con coordinación permanente entre el 112 y el 061 para responder ante cualquier incidencia que pueda producirse durante el camino.

Miles de peregrinos en las calles

Las cifras previstas vuelven a reflejar la enorme dimensión de las hermandades onubenses. La caravana de Emigrantes estará integrada por 9 carros tradicionales, 6 carros cuadrados, 4 enganches, 21 tractores, 4 remolques y más de una veintena de vehículos de apoyo, además de un número indeterminado de peregrinos a pie y a caballo.

En el caso de la Hermandad de Huelva, la comitiva estará formada por 54 carros tradicionales, 4 carros cuadrados, 10 jardineras, 14 tractores, 19 reuniones de peregrinos a pie y 76 vehículos de apoyo entre todoterrenos y furgonetas.

A estas cifras se suman alrededor de 1.000 peregrinos a caballo y unos 6.000 romeros a pie, según las estimaciones de años anteriores.

Refuerzo especial de limpieza

El Ayuntamiento también reforzará la limpieza durante el paso de las hermandades por la ciudad. El dispositivo estará integrado por una quincena de operarios y contará con cuatro barredoras, dos cisternas baldeadoras con agua y desinfectante y un furgón de apoyo.

Los trabajos permitirán limpiar y desinfectar las calles de manera inmediata tras el paso de animales y carretas, eliminando además los olores característicos que dejan las comitivas.

Horarios y recorridos

La Hermandad de Emigrantes iniciará su camino el miércoles 20 de mayo con salida desde su capilla a las 8.30 horas. La filial recorrerá buena parte del centro de la ciudad realizando distintas paradas tradicionales en Policía Local, Guardia Civil, Catedral, Ayuntamiento, Monumento a la Virgen del Rocío y Comandancia de Marina antes de abandonar la capital rumbo a la zona de la Suelta y Tres Rayas, donde realizará la primera pernocta.

Por su parte, la Hermandad de Huelva comenzará su peregrinación el jueves 21 de mayo tras la misa de romeros celebrada a las 7.30 horas. La salida oficial desde la Casa Hermandad será a las 9.00 horas y el recorrido incluirá pasos por la Iglesia del Rocío, el Sagrado Corazón, el Monumento a la Virgen del Rocío, las Hermanitas de la Cruz, la Delegación del Gobierno andaluz y la Punta del Sebo antes de dirigirse hacia las Posadillas y La Matilla.

El segundo día de camino de la filial onubense continuará el viernes 22 de mayo atravesando puntos como Bodegones, Villarejo, Gato o el puente del Barrio de las Gallinas hasta llegar finalmente a la aldea rociera.

Recomendaciones para peregrinos y conductores

Desde el Ayuntamiento se ha pedido máxima precaución tanto a peregrinos como a conductores durante estos días. Se recomienda mantener siempre distancia de seguridad con animales, carros y tractores, evitar cruzar entre la comitiva y facilitar el paso a vehículos de emergencia.

También se insiste en la importancia de hidratarse constantemente, usar protección solar y evitar arrojar colillas o residuos en los caminos, debido al alto riesgo de incendio en esta época del año.

El Consistorio recuerda además que únicamente estará permitido cocinar en las zonas habilitadas por el Plan Romero y solicita a los conductores respetar los cortes de tráfico y los itinerarios oficiales para evitar colapsos y situaciones de riesgo.