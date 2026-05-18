Abierto el plazo para apuntarse a los Campamentos de Verano gratuitos del Ayuntamiento de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto este lunes el plazo de inscripción para participar en una nueva edición de los Campamentos de Verano ‘Verano en tu barrio 2026’, una iniciativa gratuita destinada a facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 5 de junio en horario de 10.00 a 13.00 horas en los Centros Sociales Municipales de La Morana y Los Desniveles, en el barrio de La Orden.

La teniente de alcaldesa de Familia, Servicios Sociales, Empleo y Vivienda, Adela de Mora, ha destacado que estos campamentos “suponen un recurso fundamental para muchas familias onubenses durante los meses de verano”, ofreciendo además a los menores “un espacio seguro, educativo y de convivencia”.

El programa contará este año con un total de 120 plazas dirigidas a niños y niñas de entre 4 y 12 años, repartidas entre ambos centros sociales. Además, se reservarán seis plazas específicas para menores con discapacidad que dispongan de autonomía personal.

Los campamentos se desarrollarán entre el 29 de junio y el 31 de agosto de 2026, de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00 horas. Los participantes dispondrán de aula matinal, desayuno y almuerzo, además de talleres educativos y creativos, actividades deportivas, juegos y excursiones.

La iniciativa está organizada por Inserta Andalucía y supervisada por la Concejalía de Servicios Sociales dentro del denominado Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad y la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento ha señalado que tendrán prioridad las familias en las que ambos progenitores estén trabajando o realizando formación para el empleo, así como familias monoparentales o monomarentales con actividad laboral. También se valorarán situaciones especiales relacionadas con dependencia, discapacidad o violencia de género.

Las personas interesadas deberán entregar toda la documentación requerida junto al formulario oficial de solicitud, disponible tanto en la web municipal como en los centros sociales habilitados.

Las listas provisionales de admitidos se publicarán a partir del 12 de junio en los tablones de anuncios de los centros de La Morana y Los Desniveles.

Con esta iniciativa, el Consistorio busca reforzar las medidas de conciliación y apoyo familiar durante el verano, especialmente entre las familias trabajadoras de la capital onubense.