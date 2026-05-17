Huelva abre nuevas plazas para formarse en empleo verde y sostenible

El Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Santa María la Real han abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de la formación ‘Impulsa Empleo Verde: hacia la inclusión sociolaboral sostenible’, un programa online y gratuito destinado a personas desempleadas de la capital onubense.

La iniciativa, que arrancará el próximo mes de junio, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad en sectores relacionados con la economía verde y sostenible. Según los datos facilitados por la organización, más del 55 por ciento de los participantes de ediciones anteriores mejoraron posteriormente su situación laboral mediante empleo, formación o autoempleo.

El itinerario formativo contará con 32 horas de duración y plazas limitadas para un máximo de 20 personas. A lo largo de un mes se desarrollarán sesiones grupales, acompañamiento individualizado y webinars impartidos por especialistas en sostenibilidad y empleabilidad.

La formación está dirigida a personas desempleadas mayores de 18 años interesadas en adquirir competencias vinculadas a sectores con creciente demanda, como la eficiencia energética, la economía circular o las energías renovables.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 1 de junio.