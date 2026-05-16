El parking del Mercado del Carmen lanza una tarifa reducida para atraer clientes al centro

El Ayuntamiento de Huelva y la empresa Telpark han puesto en marcha una nueva campaña de descuentos para facilitar el aparcamiento en el entorno del Mercado del Carmen y favorecer la actividad comercial y hostelera del casco histórico.

La iniciativa estará vigente desde el próximo lunes 18 de mayo hasta el 31 de julio y permitirá estacionar durante 12 horas por 2,95 euros mediante la contratación de un Bono Multipass de 20 usos.

La concejala de Turismo, Comercio y Juventud, Pastora Giménez, destacó que el acuerdo busca facilitar el acceso al centro tanto a los vecinos de la capital como a visitantes de otros municipios y turistas.

La edil subrayó que el objetivo es incentivar las compras, el consumo en la hostelería y la actividad cultural en una de las principales zonas comerciales de la ciudad.

La promoción supone una importante rebaja respecto a la tarifa habitual del aparcamiento, donde una sola hora de estacionamiento ronda actualmente los 2,50 euros fuera de campaña.

Los bonos podrán adquirirse a través de la aplicación móvil de Telpark bajo la modalidad ‘Multipass’ y funcionarán mediante reconocimiento digital de matrículas, eliminando la necesidad de tickets físicos o pagos en cabina.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa forma parte de la estrategia de colaboración público-privada impulsada para dinamizar el centro urbano y mejorar la accesibilidad al casco histórico durante los próximos meses.