Imagen del regreso a su santuario. Fotografía: Hermandad Nuestra Señora de la Cinta.
Huelva acompaña a su patrona en el regreso al santuario
Redacción
Redacción
26/09/25 - 23:41

Huelva ha vivido hoy uno de sus días más señalados. Tras las celebraciones de septiembre (Magna incluida) la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad, regresa a su santuario en la tradicional subida desde la parroquia de San Pedro.

Las calles, llenas de fieles y devotos, acompañan a la Virgen en un recorrido cargado de fe, emoción y recuerdos compartidos. Como cada año, la marcha se convierte en un símbolo de unidad, donde generaciones enteras caminan juntas para llevar a la patrona de nuevo a su templo, su verdadero hogar.

El regreso de la Virgen de la Cinta no es solo un acto religioso, sino también un gesto de identidad y tradición para Huelva, que late al unísono con cada paso de su patrona hacia el santuario.