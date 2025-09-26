Huelva acompaña a su patrona en el regreso al santuario

Huelva ha vivido hoy uno de sus días más señalados. Tras las celebraciones de septiembre (Magna incluida) la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad, regresa a su santuario en la tradicional subida desde la parroquia de San Pedro.

Las calles, llenas de fieles y devotos, acompañan a la Virgen en un recorrido cargado de fe, emoción y recuerdos compartidos. Como cada año, la marcha se convierte en un símbolo de unidad, donde generaciones enteras caminan juntas para llevar a la patrona de nuevo a su templo, su verdadero hogar.

El regreso de la Virgen de la Cinta no es solo un acto religioso, sino también un gesto de identidad y tradición para Huelva, que late al unísono con cada paso de su patrona hacia el santuario.