Huelva acogerá el I Torneo Solidario de Baloncesto 3x3 a beneficio de AOSA-TEA

El sábado 13 de septiembre de 2025, el pabellón Diego Lobato se convertirá en el escenario del I Torneo 3x3 AOSA-TEA, una cita deportiva y solidaria organizada con el objetivo de apoyar a la Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y Trastornos del Espectro Autista (AOSA-TEA).

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y la Federación Andaluza de Baloncesto, reunirá a jugadores y jugadoras de diferentes categorías, desde benjamines hasta la absoluta. Concretamente, habrá 12 equipos benjamines, 24 alevines, infantiles y cadetes, y 32 equipos senior, habiendo en todas las categorías, a excepción de benjamines, el mismo número de cuadros masculinos y femeninos.

El torneo seguirá las reglas oficiales FIBA y otorgará trofeos para los equipos campeones y subcampeones de todas las categorías, además de premios en metálico en la categoría absoluta. Cada equipo podrá inscribir hasta cuatro jugadores, fomentando así la participación y el espíritu competitivo en un ambiente inclusivo y familiar.

Más allá del componente deportivo, el torneo tiene un marcado carácter solidario, ya que toda la recaudación irá destinada íntegramente a AOSA-TEA, con el fin de apoyar los proyectos y servicios que la asociación desarrolla en beneficio de las personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias en Huelva. Además, se habilitará un Bizum solidario (04833) para quienes deseen colaborar, aunque no participen en el campeonato.

Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de septiembre de 2025 y podrán realizarse a través del correo electrónico 3x3aosa.tea@gmail.com, adjuntando el justificante de abono de la inscripción.

Desde el Ayuntamiento de Huelva animamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, ya sea participando en el torneo, asistiendo como público o colaborando con donaciones, y así disfrutar de una jornada deportiva única que combina baloncesto, convivencia y solidaridad.