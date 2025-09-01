Huelva acogerá el Congreso Mariológico los días 15, 16 y 17 de septiembre bajo el lema “La oración, fundamento de nuestra esperanza”

La ciudad de Huelva se convertirá durante tres días en el epicentro de la reflexión mariana con la celebración del Congreso Mariológico, programado para los próximos 15, 16 y 17 de septiembre. Bajo el lema “La oración, fundamento de nuestra esperanza”, el encuentro reunirá a teólogos, investigadores y especialistas en Mariología en el Seminario Diocesano y en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur.

El Congreso se enmarca dentro de las actividades preparadas para el Año Jubilar 2025 y busca servir como preparación espiritual e intelectual para la esperada Magna Mariana de Huelva. Durante las jornadas, expertos procedentes de distintas universidades y centros de investigación reflexionarán sobre la oración de María como fuente de esperanza para la Iglesia y el mundo actual.

Las sesiones de la mañana, de corte académico y con obligatoriedad de asistencia, se celebrarán en el Seminario Diocesano de Huelva, mientras que las conferencias vespertinas, abiertas al público en general, tendrán lugar en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur. La inscripción es gratuita y permite la participación de estudiosos, sacerdotes y fieles interesados en este acontecimiento eclesial y formativo.

En la presentación del Congreso, celebrada este lunes en rueda de prensa, participaron el Vicario General de la Diócesis, Emilio Rodríguez Claudio; el sacerdote y organizador del Congreso, Freddy Enrique Uzcátegui Rodríguez; y el sacerdote y ponente José Luis López Reyes.

El Vicario General destacó la relevancia del evento para la diócesis: “Estamos llamados a vivir el Jubileo de 2025 con una hondura espiritual que tenga a María como referencia de fe y de esperanza. Este Congreso será una oportunidad para que sacerdotes, religiosos y laicos nos adentremos en la riqueza de la tradición mariana y descubramos su vigencia en nuestra vida cristiana”.

Por su parte, Freddy Enrique Uzcátegui Rodríguez subrayó el carácter académico y pastoral del Congreso: “Hemos querido reunir a ponentes de reconocido prestigio que, desde la liturgia, la teología y la historia, nos ayudarán a profundizar en la figura de María. Pero, al mismo tiempo, será también un espacio de oración y encuentro eclesial, abierto a todos los fieles que deseen participar”.

Entre los ponentes, José Luis López Reyes impartirá la conferencia titulada “La oración/profecía de Simeón cumplida en María”, resaltando el valor teológico de la edición: “Reflexionar sobre la oración en la vida de María no es solo un ejercicio académico, sino una invitación a vivirla como ella lo hizo: con confianza, con esperanza y con la certeza de que Dios cumple sus promesas”.

La apertura académica del Congreso tendrá lugar el lunes 15 de septiembre a las 17:00 horas y estará presidida por el Obispo de Huelva, Mons. Santiago Gómez Sierra. Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 10 de septiembre a través del enlace: https://forms.gle/DjWzL27LzrgHpPLU6.