Huelva acogerá el 22 de abril la II Feria de las Ciencias con más de 4.000 visitantes previstos

La ciudad de Huelva será el escenario el próximo 22 de abril de la II Feria de las Ciencias, una cita que tendrá lugar en el Espacio Santa Fe y que aspira a consolidarse como un referente provincial en divulgación científica y educativa.

Organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, la feria contará con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Instituto Andaluz de la Mujer, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Fundación Descubre y la Fundación Atlantic Copper.

El evento se plantea como un espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje, con el objetivo de fomentar el interés por la ciencia, la innovación y el conocimiento entre el alumnado de todas las etapas educativas. En esta edición está prevista la participación de más de 50 centros educativos durante la mañana, aunque en total serán cerca de un centenar los implicados entre expositores y visitantes.

La organización prevé la asistencia de más de 4.000 personas a lo largo de la jornada, que se desarrollará hasta las 19.00 horas para facilitar la participación de toda la comunidad educativa. Durante la mañana, está prevista la visita de distintas autoridades, entre ellas la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la directora general de Innovación, Estela Villalba; y el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Carlos Soriano.

Entre los principales objetivos de la feria destacan el impulso de vocaciones científicas y tecnológicas, la visibilización de proyectos de investigación desarrollados en los centros educativos, el fomento del pensamiento crítico y la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito científico.

Con esta iniciativa, Huelva refuerza su apuesta por la divulgación y la innovación educativa, consolidándose como punto de encuentro para el conocimiento y la cooperación entre instituciones, profesorado y alumnado.