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Huelva acoge esta tarde una manifestación por las víctimas del descarrilamiento de Adamuz

La marcha, bajo el lema “Memoria, verdad y justicia”, partirá desde la estación de tren y finalizará en la Plaza de las Monjas
Accidente en Adamuz.
Accidente en Adamuz.
Huelva Manifestación Adamuz
Huelva acoge esta tarde una manifestación por las víctimas del descarrilamiento de Adamuz
Redacción
Redacción
20/03/26 - 10:27

La Asociación Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha convocado para esta tarde una manifestación en Huelva en recuerdo de las personas fallecidas en el accidente ferroviario y para reclamar más seguridad en el transporte por tren.

La movilización dará comienzo a las 18:00 horas desde la estación de tren de la capital y recorrerá varias calles hasta concluir en la Plaza de las Monjas, donde está prevista la lectura de un manifiesto.

Bajo el lema “Memoria, verdad y justicia”, los organizadores pretenden mantener viva la memoria de las víctimas, exigir que se esclarezcan los hechos y reclamar responsabilidades, además de insistir en la necesidad de mejorar la seguridad ferroviaria.

Para facilitar la participación, está prevista la llegada de autobuses desde distintos puntos de la provincia, en una convocatoria que busca reunir a familiares, allegados y ciudadanía en apoyo a esta causa.