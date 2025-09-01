Huelva acoge la Semana de la Tecnología e Innovación con 800 niños participando en talleres prácticos

En torno a 800 niños y adolescentes de Huelva, de entre 9 y 17 años, participan desde hoy y hasta el próximo viernes 5 de septiembre en la Semana de la Tecnología y la Innovación, una propuesta educativa diseñada para despertar vocaciones científicas y tecnológicas mediante experiencias prácticas, creativas y lúdicas.

El delegado del Gobierno, el delegado de Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la alcaldesa de Huelva visitaron las actividades formativas del campamento digital ‘Tecnotribu’, que se desarrolla en las instalaciones del Polideportivo Municipal Diego Lobato.

Campamento Tecnotribu en Huelva capital.

Este proyecto, financiado con fondos europeos, cuenta con una inversión de 757.000 euros destinada a la provincia por parte de la Junta de Andalucía, con el objetivo de llegar a 3.000 menores en toda Huelva. Los talleres son presenciales, gratuitos y suman 30 horas de aprendizaje en especialidades como robótica, programación, tecnología y ciencias experimentales.

El programa combina educación y diversión, fomentando la creatividad y el interés por las nuevas tecnologías entre los jóvenes participantes, y se consolida como una de las iniciativas educativas más relevantes del verano en la ciudad.