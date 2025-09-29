Huelva acoge la cuarta edición de la Gala Drag Nacional con nueve reinas en competición

La ciudad de Huelva se prepara para vivir este sábado 4 de octubre la cuarta edición de la Gala Drag Nacional, The Queen Deluxe – La lucha por la corona. El evento, presentado esta mañana por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, junto al organizador Nacho Rivera, reunirá a nueve participantes que competirán por la corona diseñada por el artista Antonio Arcos.

Molina destacó que la gala se ha consolidado como una cita imprescindible dentro de la programación anual de la ciudad, “un evento que atrae a público de toda España y del extranjero, y que combina música, talento y espectáculo”. Por su parte, Rivera subrayó que la gala se ha convertido en “un punto de encuentro y celebración, abierta a todas las edades y familias”, e invitó al público a asistir a este encuentro de creatividad y transformismo.

La jornada arrancará a las 19:00 horas con la preparty en el hall de la Casa Colón, que contará con alfombra rosa, photocall y zona de animación, mientras que la gala comenzará a las 20:00 horas en el auditorio. El espectáculo estará conducido por Nina y Samantha Ballantines, acompañadas de Frana Gabbana y Chari.

Entre las participantes se encuentran Nox Galaxy, Maika Rush, Eleni Sodoma, Euphoria, Ely Ferrari, Escalatina Pier, La Bombombun, Lola de Calor y Leivaduro de Cerveza, primer drag King en la historia del evento. Además, actuarán artistas invitadas de primer nivel, como Samantha Ballantine y Mariana Star (Drag Race España), Margarita Kalifata, Nina Vagina, Frana Gabbana y Konami.Exe, ganadora de la pasada edición.

Durante la gala se entregarán los Premios ‘Tacón a la Diversidad e Inclusión’, reconociendo este año a Togayther por su labor en visibilizar al colectivo LGTBIQ+, el Tacón de Oro ‘In Memoriam’ a Frank Romero, y el premio a la Trayectoria a Luz de Fuego, figura histórica del transformismo en Huelva.

Las entradas están disponibles en www.entradas.huelva.es y en la taquilla del Gran Teatro en horario de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 horas, así como desde dos horas antes del inicio del espectáculo.