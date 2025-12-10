Buscar
miércoles. 10.12.2025
El tiempo
  • Condiciones meteorológicas
    Huelva
    13.9 °C
    lluvia ligera

Huelva acoge el Belén de Playmobil más grande de España en el Espacio Santa Fe

La muestra, de carácter solidario, recrea el Real del Rocío con las hermandades más antiguas y podrá visitarse hasta el 5 de enero

Belén de Playmobil.
Belén de Playmobil.
España Huelva Espacio MAS Belen
Huelva acoge el Belén de Playmobil más grande de España en el Espacio Santa Fe
Redacción
Redacción
10/12/25 - 10:08

Huelva se convierte estas fiestas en escenario del Belén de Playmobil más grande de España, una propuesta única que ya puede visitarse en el Espacio Santa Fe y que está despertando una enorme expectación entre familias y amantes de estas figuras.

La muestra, definida como un Belén Rociero y Solidario, reproduce con detalle el Real del Rocío, incorporando a las nueve hermandades filiales más antiguas que peregrinan a la aldea junto a la Hermandad Matriz de Almonte, todo ello en un marco que evoca el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Belén de Playmobil.
Belén de Playmobil.

El proyecto, fruto de un intenso trabajo de creación y montaje, ha sido recibido con entusiasmo. Desde la organización se ha agradecido “la generosidad, el esfuerzo y la dedicación” de quienes han hecho posible esta iniciativa, que sitúa a Huelva “en lo más alto” con una muestra singular y de gran atractivo turístico y cultural.

El Belén puede visitarse hasta el 5 de enero, con cierre los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. El horario de apertura es de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas.

La entrada tiene un coste simbólico de 1 euro, destinado a fines solidarios, y será gratuita para los menores de tres años.

Una oportunidad para disfrutar de una representación navideña diferente, creativa y muy onubense, que promete convertirse en una de las visitas imprescindibles de estas fiestas.