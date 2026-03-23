Huelva abre el debate andaluz sobre economía circular con expertos

Huelva ha sido el punto de partida del ciclo de encuentros impulsado por la Junta de Andalucía para elaborar la futura Estrategia Andaluza para la Economía Circular. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha inaugurado este lunes el primero de los ocho paneles de expertos que recorrerán la comunidad, en un acto celebrado en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y que ha contado con la participación de la alcaldesa, Pilar Miranda.

Este primer encuentro ha puesto el foco en el papel del sector industrial como uno de los pilares fundamentales para avanzar hacia un modelo económico más sostenible, abordando cuestiones como la eficiencia en el uso de recursos, la reducción de residuos, la innovación y la llamada simbiosis industrial.

Durante su intervención, Catalina García ha subrayado que “la economía circular no puede construirse desde un despacho, sino desde el diálogo constante con quienes conocen de primera mano los retos de cada sector”, destacando la importancia de este proceso participativo para diseñar una estrategia “útil, realista y compartida”.

La consejera ha insistido en que Andalucía está inmersa en una transformación de su modelo productivo, en la que “los residuos dejan de ser un problema para convertirse en una oportunidad”, apostando por la colaboración entre administraciones, empresas y centros de conocimiento como clave para avanzar en sostenibilidad y competitividad.

El encuentro ha servido también para poner en valor el papel de la innovación y la necesidad de optimizar el uso de materias primas, así como fomentar la reutilización y el intercambio de recursos entre empresas, una práctica conocida como simbiosis industrial que gana protagonismo en el tejido productivo.

Este ciclo de paneles se enmarca en el desarrollo de la Estrategia Andaluza para la Economía Circular, aprobada en 2025, cuyo objetivo es avanzar hacia un modelo que minimice los residuos y mantenga el valor de los recursos el mayor tiempo posible, en línea con las directrices europeas y la Agenda 2030.

En este contexto, Huelva se posiciona como un enclave estratégico gracias a su peso industrial y a proyectos como el futuro Centro de Innovación Digital de Economía Circular de Andalucía (CIDECA), que se ubicará en la capital y que servirá como punto de encuentro para empresas, administraciones y centros de investigación.

La Junta continuará en los próximos meses este proceso de escucha activa con nuevos encuentros centrados en sectores como el turismo, el agroalimentario o la gestión de residuos, con el objetivo de diseñar políticas adaptadas a la realidad de cada ámbito productivo.