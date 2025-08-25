Abierto el plazo para solicitar casetas en la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, abrirá mañana lunes 25 de agosto el plazo para la renovación y solicitud de nuevas licencias de casetas particulares de cara a la Feria de Otoño y del Caballo 2025, que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre.

El plazo permanecerá abierto hasta el 5 de septiembre, con dos modalidades: renovación de licencia –para solicitantes que quedaron en lista de espera en ediciones anteriores– y primera petición de licencia, para quienes deseen instalar una caseta por primera vez.

El concejal de Cultura y Patrimonio, Nacho Molina, ha destacado que “la Feria del Caballo de Huelva está en un momento de expansión y consolidación, y nuestra prioridad es garantizar que siga creciendo de forma ordenada, transparente y abierta a todos”.

Asimismo, Molina ha explicado que, tras el primer año de gestión municipal, se han introducido modificaciones técnicas en la ordenanza reguladora para “dinamizar la organización, simplificar los trámites y reforzar la equidad en la asignación de casetas”. En sus palabras, “queremos una feria donde todas las personas, entidades y empresas que lo deseen puedan participar en igualdad de condiciones, fortaleciendo así un evento que es patrimonio cultural y punto de encuentro de Huelva”.

Modelos de solicitud y presentación

Los modelos de solicitud, disponibles en la web municipal, pueden presentarse a través de la Sede Electrónica, por correo certificado, dirigido al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva (C/ Aragón nº 2, Local 2, 21002 Huelva); o en la Ventanilla Única, dentro del plazo establecido.

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, duplicando su impacto económico y social, atrayendo a miles de visitantes, numerosas entidades colaboradoras y un número creciente de participantes del ámbito ecuestre, consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario cultural de la ciudad.

Toda la información y acceso a los modelos están disponibles en el portal municipal: http://www.huelva.es/portal/es/eventos/renovación-de-solicitud-de-licencia-y-de-solicitud-de-primera-petición-de-licencia-de-caseta