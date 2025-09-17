El Hospital Juan Ramón Jiménez refuerza su Unidad de Investigación Clínica con nuevos equipos y profesionales

El Hospital de Huelva ha dado un nuevo paso en innovación y excelencia sanitaria con la ampliación de su Unidad de Investigación Clínica. La incorporación de ocho profesionales adicionales y de equipamiento de alta precisión permitirá reforzar la capacidad del centro para detectar, evaluar y tratar enfermedades de manera más eficaz.

Entre las novedades destacan ocho estaciones diagnósticas de alta resolución en Medicina Nuclear y Radiodiagnóstico, que mejoran la interpretación de pruebas de imagen como PET-TC y SPECT-TC. Además, el hospital ha adquirido un nuevo electrocardiógrafo especializado en la detección precoz de amiloidosis cardíaca y un ecocardiógrafo avanzado para la Unidad de Cuidados Intensivos, con herramientas poco frecuentes en este tipo de atención.

El centro subraya que estas mejoras consolidan su compromiso con ofrecer la mejor atención sanitaria a los pacientes, combinando investigación y tecnología avanzada para optimizar los diagnósticos y tratamientos.