Chloe, primera bebé nacida en Huelva en 2026, llega al mundo a las 00:01 en el Juan Ramón Jiménez

El año 2026 ha comenzado en Huelva con una historia cargada de emoción. Chloe se ha convertido en la primera bebé nacida en la provincia en el nuevo año, tras venir al mundo a las 00:01 horas del 1 de enero, con un peso de 3,250 kilos, en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

Sus padres, María José y Francisco Javier, vecinos de San Telmo (Cortegana), han vivido este momento tan especial acompañados de la emoción propia de un nacimiento que marca simbólicamente el inicio del año para toda la provincia.

El parto se produjo mediante cesárea y fue atendido por un equipo profesional integrado por Julia Moreno, Martina Caminero y Eva Rodríguez, quienes velaron por el bienestar de la madre y la recién nacida en una jornada tan significativa.

Desde el centro hospitalario se ha trasladado un mensaje de felicitación a la familia, deseando a la madre una pronta recuperación y mucha salud y felicidad para la pequeña Chloe, que ya queda ligada a la historia reciente de Huelva como el primer latido de 2026.

Un nacimiento que pone rostro humano y esperanzador al comienzo del nuevo año y que vuelve a poner en valor el trabajo del personal sanitario del sistema público de salud.