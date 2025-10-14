El Hospital Juan Ramón Jiménez renueva ascensores y aseos de su entrada principal

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha iniciado un ambicioso plan de renovación que afecta a las áreas comunes de mayor afluencia, con especial atención a los ascensores y aseos de su hall principal. La actuación cuenta con un presupuesto cercano a los 845.000 euros, que también incluye la instalación de un nuevo ascensor camillero en el Hospital Vázquez Díaz, dependiente del mismo centro.

El proyecto contempla la sustitución progresiva de los cuatro ascensores que conectan el hall con las unidades de hospitalización, incorporando tecnología avanzada, mayor capacidad, sistemas de accesibilidad universal y un diseño moderno adaptado a las necesidades actuales de movilidad. De esta forma, se busca minimizar las molestias durante las obras, comenzando por los ascensores de los bloques 3 y 4, y continuando con los de los bloques 1 y 2.

Paralelamente, se están adecuando los aseos del hall principal, que contarán con nuevos revestimientos de PVC, sanitarios modernizados, iluminación LED de alta eficiencia y nuevas puertas de acceso. Los trabajos se están realizando por fases: primero los aseos del área de entrada a los bloques 3 y 4, y posteriormente los del acceso a los bloques 1 y 2.

Estas mejoras forman parte del plan de modernización de infraestructuras del hospital, con el objetivo de ofrecer instalaciones más seguras, accesibles y confortables tanto para pacientes como para profesionales. Con la renovación de ascensores y aseos, el hospital refuerza su compromiso con la comodidad, la accesibilidad y la eficiencia energéticaen espacios de uso diario.