El Hospital Juan Ramón Jiménez recibe el Carrete Sanitario 2025 por la excelencia de su Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha sido distinguido con el Carrete Sanitario 2025, un reconocimiento otorgado por la Asociación Huelva y sus Fotógrafos a la labor excepcional de su Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos y Pacientes con Enfermedades Crónicas Complejas. El premio pone en valor el compromiso del equipo con una atención sanitaria humana, cercana y centrada en los pacientes más vulnerables.

La Dra. Manuela Díaz Suárez, responsable de la unidad, fue la encargada de recoger el galardón durante la gala de los V Premios Carrete, celebrada en el emblemático Muelle de las Carabelas. La entrega corrió a cargo de Manuela Caro López, delegada de Sanidad de la Junta de Andalucía, quien destacó el “papel imprescindible” que desempeña este servicio en la provincia.

La unidad reconocida trabaja a diario con menores que requieren cuidados paliativos y atención continuada por enfermedades crónicas complejas, ofreciendo acompañamiento integral tanto a los pacientes como a sus familias. El premio subraya la labor de un equipo que combina profesionalidad, sensibilidad y dedicación en situaciones de especial delicadeza clínica y emocional.

La Asociación Huelva y sus Fotógrafos ha valorado especialmente el enfoque humanizado del servicio, su capacidad para mejorar la calidad de vida de los menores y la cercanía del personal sanitario, que se ha convertido en un referente dentro del sistema público andaluz.

Las imágenes de la ceremonia, realizadas por la fotógrafa Elena Sánchez Balonga, reflejan la emoción de un reconocimiento que celebra la entrega y la vocación de un equipo plenamente comprometido con su labor.