El Hospital Juan Ramón Jiménez reabre la unidad 3.4 de Medicina Interna tras una reforma integral

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha reabierto la unidad de hospitalización 3.4 de Medicina Interna tras culminar una reforma integral valorada en 346.000 euros, destinada a mejorar la calidad asistencial y el confort de los pacientes.

La remodelación ha permitido dotar a la unidad de unas instalaciones completamente modernizadas, con nuevos sistemas de gases medicinales, climatización y comunicación bidireccional, así como la renovación de la pintura, cabeceros y mobiliario en todas las habitaciones.

El proyecto ha priorizado la accesibilidad, incorporando duchas adaptadas de suelo continuo para personas con movilidad reducida, además de nuevos revestimientos y una iluminación LED más eficiente, que aporta mayor luminosidad y sostenibilidad.

Asimismo, se han realizado mejoras en fontanería, carpintería y albañilería, reforzando la seguridad e higiene en todo el espacio asistencial.

Desde la dirección del centro destacan que esta intervención forma parte del plan de modernización continua del hospital, con el propósito de ofrecer unas instalaciones que garanticen una atención más humana, segura y de calidad.