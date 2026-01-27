El Hospital Juan Ramón Jiménez pone en marcha una escuela pionera para familias y pacientes de ictus

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha incorporado una novedosa escuela de familias y pacientes de ictus, una iniciativa impulsada por el servicio de Neurología con el objetivo de mejorar la atención integral de las personas que han sufrido esta patología y de quienes las acompañan en su proceso de recuperación. El programa, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, se centra en la educación sanitaria, la prevención de nuevos episodios y el apoyo continuado para ganar autonomía y seguridad en la vida diaria.

La escuela está coordinada por la Unidad de Ictus y cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales liderado por el neurólogo José Antonio Fermín, en el que participan especialistas en neurología vascular y rehabilitación, personal de enfermería, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, trabajo social, neuropsicología y enfermeras gestoras de casos, con el apoyo de la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (FABIS).

La presentación del programa ha sido realizada por la delegada territorial de Sanidad, Manuela Caro, el director gerente del centro, Manuel García de la Vega, y la jefa del servicio de Neurología, Raisa Pérez, quienes han destacado la importancia de esta iniciativa para acompañar a los pacientes en la recuperación y enseñarles a reducir riesgos futuros.

El programa se estructura en nueve módulos independientes, que se impartirán una vez al mes en el salón de actos del hospital, en grupos reducidos y con inscripción previa. Los talleres están concebidos como espacios dinámicos y participativos, en los que los asistentes podrán resolver dudas y adquirir herramientas prácticas para afrontar la enfermedad.

El primer módulo se centra en comprender el ictus y reconocer los signos de alerta, fundamentales para actuar con rapidez, ya que el tratamiento precoz es clave para evitar o minimizar secuelas. A este le seguirán sesiones dedicadas a la prevención, el tratamiento y la nutrición; la rehabilitación motora y la neuroplasticidad; la logopedia para problemas del lenguaje y la deglución; la autonomía en la vida cotidiana; el apoyo psicosocial y al cuidador; el ocio y la vida plena; los recursos sociales disponibles y la coordinación asistencial a largo plazo.

La Unidad de Ictus del Hospital Juan Ramón Jiménez presta atención especializada las 24 horas del día, los siete días de la semana, y en el último año ha atendido a 760 pacientes, consolidándose como un referente provincial en el abordaje de esta enfermedad, que sigue siendo la primera causa de discapacidad en adultos y uno de los mayores retos sanitarios y sociales