Los bomberos de Huelva realizan un simulacro de rescate en una embarcación de Salvamento Marítimo en el Puerto

Efectivos del Ayuntamiento de Huelva han participado en un simulacro de rescate en el Puerto de Huelva, donde los Bomberos de Huelva han simulado la evacuación de un operario inconsciente en el interior del cuarto de la hélice de proa de la embarcación de Salvamento Marítimo María Zambrano.

El ejercicio se ha desarrollado en instalaciones de la Autoridad Portuaria de Huelva y ha permitido recrear una intervención compleja en un espacio reducido y de difícil acceso, similar a las situaciones reales que pueden producirse durante una emergencia marítima.

Estas prácticas tienen como objetivo mejorar las técnicas y habilidades de los bomberos en operaciones de salvamento de personas y extinción de incendios, reforzando la coordinación y la preparación ante posibles incidentes tanto en el ámbito portuario como marítimo.

Desde el cuerpo de Bomberos se destaca la importancia de este tipo de simulacros para mantener un alto nivel de formación y respuesta, garantizando una actuación eficaz y segura ante situaciones de riesgo.