El Ayuntamiento activa un dispositivo especial de movilidad que incluye autobuses gratuitos para acudir al funeral del jueves en el Carolina Marín

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha un dispositivo especial de movilidad con motivo del funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que se celebrará este jueves, a las 18.00 horas, en el Palacio de Deportes Carolina Marín. El acto, organizado por el Obispado de Huelva en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, contará con la asistencia de Reyes de España.

Para facilitar la asistencia y evitar la saturación del tráfico, el Consistorio ha habilitado un servicio gratuito de autobuses lanzadera a través de EMTUSA, operativo desde las 15.45 horas hasta el inicio del funeral y también al término del mismo. Se pondrán en funcionamiento tres líneas especiales con salida desde Zafra y recorridos por distintos barrios de la ciudad, tanto en la ida como en la vuelta.

Desde el Ayuntamiento se recomienda el uso del transporte público para garantizar una movilidad fluida, segura y ordenada en una jornada marcada por la alta afluencia y el carácter solemne del acto.