El Ayuntamiento de Huelva concede la licencia de obras del hospital materno-infantil para agilizar los plazos

Elha concedido lapara la construcción del, con el objetivo dey facilitar el inicio de un proyecto largamente demandado por la ciudadanía. Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno y primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente,, quien ha calificado la decisión como “una noticia histórica para la ciudad”.

Arias ha explicado que el Ayuntamiento se ha adelantado a la adjudicación autonómica aprobando la licencia en una Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada la pasada semana, “tal como permite la ley”, para que el proyecto no sufra demoras. En este sentido, ha destacado la implicación de la alcaldesa, Pilar Miranda, y la coordinación institucional con la Junta de Andalucía, con el objetivo de que las obras puedan arrancar cuanto antes, previsiblemente con la colocación de la primera piedra en las próximas semanas.

Por otro lado, el portavoz municipal ha informado de que este viernes se celebrarán dos sesiones plenarias: el Pleno ordinario de enero y, previamente, el Pleno para ratificar las Medallas de la Ciudad, suspendido tras el accidente ferroviario de Adamuz. En señal de respeto a las víctimas y a sus familias, el Pleno ordinario se limitará a asuntos de gestión y a la ratificación del hermanamiento entre Huelva y Adamuz, en agradecimiento por la solidaridad mostrada con la provincia onubense.